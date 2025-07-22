Также законопроектом закрепляется норма, согласно которой государственный флаг поднимается во время массовых мероприятий, которые проводят государственные и муниципальные учреждения молодежной политики

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьих чтениях законопроект, который обязывает учреждения молодежной политики вывешивать на своих зданиях российский флаг.

Законопроект внесла в палату парламента в марте группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым, в первом чтении он был принят в марте. Необходимые изменения вносятся в закон "О Государственном флаге РФ". В пояснительной записке авторы напомнили, что сейчас такая обязанность установлена для школ и колледжей перед первым уроком в день начала нового учебного года, а также во время проводимых этими организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам.

Также законопроектом закрепляется норма, согласно которой государственный флаг поднимается во время массовых мероприятий, которые проводят государственные и муниципальные учреждения молодежной политики.

Кроме того, в закон "О Государственном гимне РФ" вносится положение об исполнении гимна при открытии и закрытии международных молодежных форумов, проводимых на территории России, всероссийских форумов, а также во время проводимых учреждениями молодежной политики торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам. Также гимн будет исполняться при проведении олимпиад и иных интеллектуальных или творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в утвержденный министерством просвещения РФ перечень.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, поднятие флага в школах становится для детей "моментом осознания своей связи со страной". "Социологические опросы показывают, что 90% людей поддерживают эту инициативу. В прошлом году мы приняли закон, который распространил норму о вывешивании флага на все детские сады, колледжи и вузы. И вот как раз в эту систему учреждений необходимо добавить учреждения молодежной политики", - сказал он ТАСС.