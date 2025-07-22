ГД приняла закон о бесплатной юридической помощи для потерявших родителей учащихся

Люди, которые потеряли обоих родителей или единственного родителя во время обучения, не знают о своих правах и необходимых юридических действиях, отметили авторы законопроекта

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий в федеральном законодательстве возможность оказания бесплатной юридической помощи людям, потерявшим единственного или обоих родителей в период обучения.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в ноябре 2023 года и принят в первом чтении в апреле 2025 года. Изменения вносятся в статью 10 закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и статью 20 закона "О бесплатной юридической помощи в РФ". Законопроектом предлагается предоставить право на получение бесплатной юридической помощи людям, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Согласно действующему закону, право на получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. При этом люди, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, право на получение бесплатной юридической помощи не предоставлено, что, по мнению авторов законопроекта, является "крайне несправедливым".

Как отмечают авторы законопроекта, часто люди, которые потеряли обоих родителей или единственного родителя во время обучения, не знают о своих правах и необходимых юридических действиях. Они сталкиваются не только с моральными трудностями, но и с большими финансовыми расходами, например, на похороны, что "не позволяет им обратиться к специалисту для получения консультаций - прежде всего, по вопросу вступления в наследство". Таким образом, они рискуют "не получить положенное имущество вовремя и, как результат, остаться без него вовсе".