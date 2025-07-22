Подозреваемых и осужденных будут обеспечивать бесплатным питанием, а также медицинской помощью

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об условиях содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судов.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в марте и принят в первом чтении в мае. Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" дополняется соответствующей статьей.

При наличии в судах общей юрисдикции помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых или обвиняемых норма площади на одного человека, требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений будет устанавливаться судебным департаментом при Верховном суде РФ. Подозреваемые и осужденные будут обеспечиваться бесплатным питанием, а также медицинской помощью.

Порядок охраны, приема пищи, организации медицинской помощи будет определяться МВД РФ по согласованию с ФСИН России, Генпрокуратурой РФ и судебным департаментом при Верховном суде РФ. В свою очередь порядок охраны подозреваемых и обвиняемых, находящихся в помещениях для временного пребывания под охраной воинских частей или военной полиции Вооруженных сил РФ, в том числе порядок приема пищи и порядок организации оказания медицинской помощи будет устанавливаться Минобороны РФ по согласованию с Генпрокуратурой РФ и судебным департаментом при Верховном суде РФ.

В зданиях судебных участков мировых судей при наличии в них помещений для временного пребывания норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений определяются законодательством субъекта РФ, говорится в законе.

Законопроект был разработан в целях реализации постановления Конституционного суда от 9 июля 2024 года. КС признал не соответствующей Конституции РФ статью 7 закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" в той мере, в какой она не определяет условия нахождения в конвойных помещениях в зданиях судов для задержанных по подозрению в совершении преступления, а также для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, которые заключены под стражу, следует из пояснительной записки.