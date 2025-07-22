В Ульяновской области завершен капремонт участка трассы А-151

Движение открылось на три месяца раньше запланированного срока, сообщил губернатор региона Алексей Русских

УЛЬЯНОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Движение по участку трассы А-151 Цивильск - Ульяновск открыто после капитального ремонта дороги, работы завершены на три месяца раньше. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"Завершен капремонт участка трассы А-151 Цивильск - Ульяновск. На три месяца раньше намеченных сроков", - написал он.

В режиме видео-конференц-связи движение на участке открыл руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Он подчеркнул, что трасса А-151 Цивильск - Ульяновск является составной частью логистического маршрута "Россия", который соединяет западную часть Европы с восточной Азией через Россию, Казахстан и Китай. "Модернизация федеральной дорожной сети, предусматривающая расширение наиболее загруженных участков с двух до четырех и более полос движения - одно из ключевых направлений работы, которое обозначено в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года. Только в этом году мы поставили цель довести до четырех полос движения около 290 км федеральных трасс", - приводятся слова Новикова в сообщении правительства региона.

По словам начальника подведомственного Росавтодору ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" Илдара Мингазова, участок трассы связывает не только районы Ульяновской области, но и субъекты Российской Федерации. "Федеральная трасса А-151 и подъездная дорога к Ульяновску от трассы М-5 "Урал" общей протяженностью 158 км в границах региона - это те транспортные артерии, которые способствуют развитию логистических услуг и дальнейшему расширению экономических связей как в Приволжском федеральном округе, так и за его пределами", - процитировали Мингазова в пресс-службе правительства региона.

В ходе капитального ремонта расширено с двух до четырех полос движения более 19 км федеральной трассы А-151 Цивильск - Ульяновск. Специалисты заменили существующую дорожную одежду и уложили новую в границах полосы отвода. По основному ходу дороги обустроены два слоя асфальтобетона общей толщиной 15 см. Это обеспечит нормативную прочность дорожной одежды в условиях нагрузки более 17 тыс. автомобилей в сутки. Встречные потоки автотранспорта теперь разделены барьерным ограждением, что позволит предотвратить лобовые столкновения.

Кроме того, установлены 293 дорожных знака, нанесена разметка, оборудованы около трех км линии электроосвещения. Вместо старых автобусных остановок появились шесть новых площадок с автопавильонами, переходно-скоростными полосами, тротуарами и светофором с кнопкой вызова.