В Мордовии молодым матерям начали выплачивать 100 тыс. рублей

На выплату могут претендовать жительницы республики до 25 лет, родившие первенца, сообщили в пресс-службе главы региона

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей начали получать в Мордовии молодые матери, родившие первенца до 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

"В Мордовии стартовала новая мера поддержки: девушки до 25 лет, родившие первенца, получают выплату 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на выплату уже претендуют около 30 семей.

Весной глава Мордовии Артем Здунов отмечал, что за последние 10 лет численность населения республики снизилась на 50 тыс. человек, а число родившихся - на 3,5 тыс. человек. Действующие меры поддержки семей с детьми пока не позволяют в полной мере переломить негативную демографическую тенденцию. Вместе с тем за последние четыре года в регионе на 15% увеличилось число многодетных семей.

Сейчас в республике действуют более 30 мер поддержки семей с детьми, ежегодно на эти цели направляется более 7,5 млрд рублей. Это федеральные льготы, региональный материнский капитал, региональная выплата женщинам в возрасте до 25 лет, родившим первого ребенка, компенсации платы за детский сад, приобретение детского питания, лекарств для детей, субсидия на оплату жилья и ЖКУ. Руководитель республики призвал продолжить разработку корпоративных программ укрепления здоровья работников, организацию мест для спорта и активного досуга сотрудников.