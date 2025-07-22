Госдума 23 июля рассмотрит законопроект о льготах матерям-героиням

Благодаря инициативе, как отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, матери, родившие и вырастившие 10 и более детей, смогут получить дополнительные выплаты и меры поддержки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Законопроект, уравнивающий права матерей-героинь в социальных гарантиях с Героями Труда будет рассмотрен Госдумой 23 июля. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Женщина, которая родила 10 и более детей - это мать-героиня, ее работа заслуживает того, чтобы называться работой Героя Труда. Так сказал президент, и соответствующий законопроект подготовлен. Завтра он будет рассматриваться на площадке Государственной думы", - сказала депутат.

Благодаря инициативе, отметила Буцкая, матери, родившие и вырастившие 10 и более детей, смогут получить дополнительные выплаты и меры поддержки: бесплатные земельные участки, путевки в санатории, обеспечение лекарствами, бесплатная стоматология с протезированием, льготы при оплате ЖКУ и другие.

Если эти меры поддержки в данный момент не являются актуальными, то можно ежемесячно получать деньги. Это около 72 тыс. рублей до тех пор, пока "Мать-героиня" не выйдет на пенсию", - сказала депутат.

Кроме того, она напомнила, что с 2026 года пенсионные баллы будут начисляться за каждого ребенка, а не за четверых, как было ранее.

"Все периоды декретного отпуска считаются у нас для пенсионных баллов. И когда женщина выйдет на пенсию, то около 35 тыс. рублей у нее еще будет доплата к пенсии", - сообщила депутат.