В Мордовии затраты на промпарк "Светотехника" оценили в 2,9 млрд рублей

Они пойдут на создание инженерной и энергетической инфраструктуры промышленного объекта, сообщил заместитель председателя правительства республики Батыр Эмеев

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Мордовии оценили в 2,9 млрд рублей затраты, необходимые на создание инженерной и энергетической инфраструктуры в промышленном парке "Светотехника". Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя правительства республики Мордовия Батыр Эмеев.

"Представили заявку на развитие промышленного парка "Светотехника". Речь идет о создании инженерной и энергетической инфраструктуры на сумму 2,9 млрд рублей. Получили конструктивную обратную связь, коллеги в Минстрое поддерживают нашу позицию - будем двигаться дальше по всем направлениям", - написал Эмеев.

В конце прошлого года глава Мордовии Артем Здунов рассказал в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко о создании в регионе индустриального парка "Светотехника". Площадка включена в реестр индустриальных парков России. По словам Здунова, разработана концепция развития парка, проведены комплексные инженерные изыскания. Индустриальный парк расположен в столице Мордовии - Саранске, в 650 км от Москвы.