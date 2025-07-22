Власти столицы призвали использовать для поездок по городу метрополитен, а также соблюдать меры безопасности

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Обещанная ранее синоптиками Гидрометцентра РФ гроза под конец рабочего дня началась в Москве и Подмосковье, передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столичного региона.

Так, раскаты грома, сопровождаемые ливнем, отмечаются в центре мегаполиса, в том числе в районе штаб-квартиры агентства на Тверском бульваре, а также на востоке и юго-востоке столицы, в ряде районов на юге и юго-западе города. Кроме того, гроза фиксируется и в близлежащих к Москве городах области по данным направлениям.

Еще утром синоптики объявили в регионе желтый погодный уровень, связанный с грозой и дождем. Он действует до 21:00 мск и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Власти Москвы, в свою очередь, призвали использовать для поездок по городу метрополитен, а также соблюдать меры безопасности: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Накануне на Москву и область обрушился сильный дождь, который стал одним из самых интенсивных за минувшие сутки на планете. Как сообщили ранее ТАСС в Гидрометцентре РФ, в понедельник на метеостанции "Балчуг", расположенной в самом центре столицы, выпало 82 мм осадков. "Это один из самых высоких показателей на планете, суточных экстремумов", - отметили синоптики, пояснив, что ливни, превосходящие по числу осадков московский, отмечались только в Юго-Восточной Азии, где за сутки выпало от 86 до 200 мм осадков.

Непогода, обрушившаяся в понедельник на столицу привела к повреждению деревьев, подъему уровня воды в реке Яузе, которая затопила участок проезжей части, а также вынудила временно перекрывать движение по ряду столичных магистралей. В ряде районов Москвы выпала месячная норма осадков, однако все временные скопления воды оперативно устранены специалистами городских служб.