В Калининградской области выплаты работающим подросткам повысили вдвое

Несовершеннолетние обращались с просьбой повысить сумму доплат с учетом невысоких зарплат при неполном рабочем дне, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. В Калининградской области увеличили вдвое размер доплаты к заработной плате работающим подросткам. Такое решение губернатор Алексей Беспрозванных принял во время прямой линии с жителями региона.

"Подготовьте увеличение в два раза для такой молодежи софинансирование со стороны правительства области", - дал соответствующее поручение глава региона.

Он отметил, что в Калининградской области дополнительно к зарплате трудоустроенные подростки получают от службы занятости 3,7 тыс. рублей. "Сегодняшним решением увеличиваем эту сумму вдвое для молодых людей, которые хотят поработать", - сказал Беспрозванных. Он отметил, что молодежь обращалась ранее с просьбой повысить сумму доплат с учетом невысоких зарплат при неполном рабочем дне.

По словам губернатора, в области есть программа по трудоустройству этой категории населения, и "радует, что с каждым годом все больше молодых людей в летнее время, и не только, с большим удовольствием выходят на работу и пробуют себя в практической жизни".