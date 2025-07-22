В Воронеж на три дня доставили мощи патриарха Тихона

Ковчег пробудет в Благовещенском соборе до 20 часов 24 июля, сообщила пресс-служба правительства региона

ВОРОНЕЖ, 22 июля. /ТАСС/. Ковчег с мощами канонизированного патриарха Тихона на три дня, до 24 июля, доставили в Воронеж в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня смерти святителя. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"Ковчег пробудет в Благовещенском соборе до 20 часов 24 июля. В эти дни священнослужители Воронежской, Борисоглебской и Россошанской епархий станут совершать у него молебны. <…> Принесение ковчега с мощами святителя Тихона началось с 6 апреля и завершится 9 октября 2025 года. В Воронеж ковчег доставили из Ростова-на-Дону, а после он отправится в Тамбов", - говорится в сообщении.

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий отметил, что по благословению патриарха Кирилла в год столетия кончины святителя Тихона его мощи посетят более 90 городов России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Участие в торжественной встрече ковчега с мощами принял губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Патриарху Тихону довелось возглавить Церковь на сломе эпох - в очень трудное для страны время. Ему пришлось возрождать институт патриаршества и принимать важнейшие для духовной жизни решения. Собственным служением патриарх показал пример верности своему народу и своему предназначению. Я знаю, что поклониться мощам святителя Тихона - заветное желание многих воронежцев", - цитирует пресс-служба главу региона.

Будущий патриарх родился в 1865 году в семье потомственного священника в погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии. На Поместном соборе 1917-1918 годов избран патриархом Московским и всея Руси. Ему пришлось выстраивать отношения церкви с новым государственным строем и сохранять православие в условиях гражданской войны и подавления религии в стране; Тихон осудил расстрел царской семьи и многое сделал для борьбы с голодом, постигшим Советскую Россию в 1921 году. Скончался в 1925 году и был погребен в московском Донском монастыре, в 1989 году канонизирован Русской православной церковью в чине святителя.

Во вторник и среду, 22 и 23 июля, Благовещенский собор будет открыт для верующих с 7:00 до 21:00, добавили в пресс-службе правительства Воронежской области.