Пешеходный мост через реку Юг в Никольском округе, который рухнул во время крестного хода, смонтирован заново

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили пешеходный мост через реку Юг в Никольском округе Вологодской области, он обрушился 12 июля во время крестного хода, тогда пострадали 12 человек. Объект отремонтировали в сжатые сроки, конструкции укрепили, теперь мост будет меньше раскачиваться, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области.

"Пешеходный мост в Никольском округе смонтирован заново. С сегодняшнего дня жители могут вновь им пользоваться. Напомню, речь идет о подвесном мосте через реку Юг протяженностью 64 метра, который соединяет территорию поселка Дуниловский с деревней Дунилово. Он был построен в 1979 году, несколько раз ремонтировался. Конструкция обрушилась 12 июля. Поручил восстановить объект в сжатые сроки, ситуацию держал на личном контроле", - привела пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

По данным главы региона, на объекте демонтировали старые конструкции, заменили опоры, установили деревянные балки на подвесах из бруса и перила, натянули новые тросы, в том числе дополнительный страховочный, смонтировали настил на подвесной конструкции и подходах. Конструкцию укрепили, теперь она будет меньше раскачиваться при эксплуатации.

"Сегодня объект прошел приемку, ограждения убраны. В соответствии с правилами эксплуатации, передвигаться по переправе одновременно можно группами до 10 человек. В населенных пунктах, которые соединяет подвесная конструкция, постоянно проживают порядка 520 человек. Летом количество жителей увеличивается многократно. Ежедневный трафик высокий, по мосту жители ходят в поселковые магазины, медпункт, пекарню, церковь. Он сокращает путь в поселок примерно на три километра, между населенными пунктами также есть дорога", - добавил Филимонов.

Губернатор поручал провести проверку всех аналогичных пешеходных объектов на территории всего региона. Подобные конструкции в муниципалитетах проверены, замечания устраняются, отметил глава региона.

В результате обрушения подвесного пешеходного моста через реку Юг 12 июля пострадали 12 человек. Девяти из них была оказана амбулаторная помощь, все они вернулись домой. Двух человек доставили в стационар районной больницы с ушибами. Одну пациентку госпитализировали в областной травмцентр в стабильном состоянии, угрозы для ее жизни нет.