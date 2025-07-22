Есть вероятность существенного снижения максимальной скорости этого вида транспорта, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассматривают возможность ограничения движения электросамокатов в отдельных районах Калининграда и области. Есть вероятность существенного снижения максимальной скорости этого вида транспорта, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, отвечая на вопрос жительницы региона в ходе прямой линии.

"На ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения мы вопрос рассмотрим. Возможное решение - существенное снижение скорости передвижения самокатов в нашем регионе. Я обращался к тем, кто пользуется самокатами, внимательно относиться к участникам дорожного движения, но, видимо, это не было услышано. Поэтому первое - это снижение скорости, а второе - вплоть до ограничения движения самокатов в определенных районах нашего региона", - сказал Беспрозванных.

Он добавил, что с участием самокатов на дорогах региона весьма много ДТП, в том числе и с участием детей. Глава региона отметил беспорядочное расположение электросамокатов в различных районах, в том числе сложную ситуацию с этим видом транспорта в Калининграде. "Мы точно будем бороться с тем, что страдают люди от самокатного движения. Если необходимо, будем запрещать движение в районах Калининграда, но у нас другого выхода нет", - подчеркнул Беспрозванных.