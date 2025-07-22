Из-за обильных осадков в городе возможны локальные задержки наземного транспорта, отметили в столичном дептрансе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Движение поездов между станциями Московского метрополитена "Багратионовская" и "Кунцевская" нарушено из-за обильных осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Во время обильных осадков для обеспечения безопасности на Филевской линии (4) временно остановлено движение между "Багратионовской" и "Кунцевской", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также из-за обильных осадков в городе возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

"Восстановлено движение: на участке Филёвской линии (4) "Кунцевская" - "Пионерская". Нет движения: между "Багратионовской" и "Пионерской" (4)", - предупредили в департаменте.