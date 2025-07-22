Особенный интерес вызывают программы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-школе, сообщила врио главы округа Ирина Гехт

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сбербанк и Ненецкий автономный округ (НАО) будут сотрудничать в здравоохранении и образовании, написала в Telegram-канале врио главы округа Ирина Гехт по итогам встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

"Завершила поездку в Москву рабочей встречей с главой Сбербанка Германом Оскаровичем Грефом, - написала Гехт. - Считаю перспективным активное сотрудничество с онлайн-школой "Фоксфорд", чтобы школьники, в том числе из удаленных районов, могли пользоваться преимуществами дистанционного обучения. Особенный интерес вызывают программы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-школе - они могут стать незаменимым ресурсом для выпускников, нуждающихся в дополнительной образовательной поддержке. Отдельного внимания заслуживает готовность "Фоксфорда" содействовать педагогам НАО в организации и совершенствовании учебного процесса".

Как отметила Гехт, в России Сбербанк является флагманом внедрения информационных технологий, мониторинга, аналитики, искусственного интеллекта. Один из них - это комплекс мобильной диагностики "Цифровой ФАП", который станет помощником для фельдшеров региона.

По ее словам, в округе немало жителей страдают такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и диабет II типа. "Дистанционный мониторинг пациентов позволил бы лечащим врачам вовремя отслеживать изменения в состоянии здоровья наблюдаемых и оказывать качественную медицинскую помощь. Кроме того, есть интересные решения, которые помогут мониторить состояние здоровья детей округа благодаря технологиям от СберЗдоровья", - добавила Гехт.