Оперативные бригады "Мосводостока" продолжают дежурство на городских территориях

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Самое большое количество осадков наблюдается в центральной части столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток".

"В Москву пришел очередной атмосферный фронт. Больше всего осадков наблюдается в Центральном административном округе Москвы. Оперативные бригады "Мосводостока" продолжают дежурство на городских территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городская водосточная сеть готова к приему поверхностной воды. "Под особым контролем находятся проезжие части и остановки общественного транспорта", - заверили в Telegram-канале предприятия.

Также ГУП "Мосводосток" заявил, что принимает экстренные меры по пропуску залповых осадков. Также значительное количество осадков выпало на западе столицы.

"В ЦАО временные скопления воды наблюдались на улице Большая Татарская, улице Садовничевская, улице Плеханова, улице Мясницкая. Водосточная сеть принимает весь выпавший объем осадков. При необходимости применяется мощная откачивающая техника для ликвидации временных скоплений воды, вызванных залповым ливнем", - заключается в Telegram-канале.