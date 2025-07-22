Это связано с неблагоприятными метеоусловиями, из-за которых три самолета направлены на запасной аэропорт Пулково

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Вылеты рейсов в Москву, Казань и Санкт-Петербург задерживаются в Калининграде. Это связано с неблагоприятными метеоусловиями, из-за которых три самолета направлены на запасной аэропорт Пулково, сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"В Калининграде из-за неблагоприятных метеоусловий три воздушных судна авиакомпаний "Аэрофлот", "Северный ветер" и "Смартавиа" направлены на запасной аэропорт Пулково (Санкт-Петербург). По этой причине задерживаются вылеты рейсов указанных авиаперевозчиков из Калининграда в Москву, Казань и Санкт-Петербург", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Калининградская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление своевременной информации, обеспечение водой, питанием и при необходимости размещением на время ожидания.