В Москве наградили участников экспедиции "Русская Арктика: по следам великих экспедиций"

Экспедиция стала частью празднования 500-летия Северного морского пути и охватила маршрут от Ямала до Магаданской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Официальная церемония награждения участников экспедиции "Русская Арктика: по следам великих экспедиций" состоялась в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе экспедиционного центра "Про путешествие".

"22 июля <...> прошла официальная церемония награждения участников экспедиции "Русская Арктика: по следам великих экспедиций" - исторической миссии, в ходе которой были установлены мировой и российский рекорды. На церемонии представители Книги рекордов России вручили <…> сертификат, подтверждающий достижение: впервые в истории экспедиционная группа на серийной колесной технике своим ходом достигла архипелага Северная Земля. Рекорд был официально зафиксирован 7 апреля 2025 года и зарегистрирован 22 июля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что экспедиция стала частью празднования 500-летия Северного морского пути и охватила маршрут от Ямала до Магаданской области. Участники прошли несколько сотен километров, команда вела научные исследования, собирая данные о климате, геологии, флоре и фауне Арктики.

"Арктика - не просто лед и ветер. Это место, где рождается история. Мы продолжаем дело великих полярников, прокладывая путь по их следам и открывая новые горизонты. И да, параллельно с этим устанавливаем мировые рекорды", - отметил руководитель экспедиции, путешественник и исследователь Богдан Булычев.

Об экспедиции

Историческая экспедиция "Русская Арктика. По следам великих первооткрывателей" прошла с марта по апрель 2025 года по территориям Ямала, Красноярского края, полуострова Таймыр, Якутии и Магадана. Экспедиция направлена на популяризацию полярных первооткрывателей, сохранение и популяризацию истории освоения Арктики и арктических регионов, повышение интереса к арктическим регионам и их сохранению.

Организатором экспедиции стал экспедиционный центр "Про путешествия". В 2024 году при поддержке президента РФ Владимира Путина центром был реализован проект "Россия 360", в рамках которого команде первыми в истории удалось проехать всю Россию вдоль ее сухопутных границ по кругу.

Проект реализовывается при поддержке вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, а также министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Партнерами также выступает госкорпорация Росатом, правительство Магаданской области, Минвостокразвития РФ.