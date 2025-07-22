Согласно рейтингу "Медиалогии", индекс цитируемости у агентства составил 16 740,62

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС возглавило рейтинг по цитируемости среди российских информагентств в СМИ и соцсетях в июне. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, в июне агентство сообщало о втором раунде переговоров России и Украины в Стамбуле, об эскалации конфликта Израиля и Ирана, об ударах США по Ирану, об обрушении моста в Брянской области", - говорится в исследовании компании.

Показатель учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Согласно рейтингу, индекс цитируемости в СМИ у ТАСС составил 16 740,62.

Кроме того, в апреле ТАСС сохранил лидерство в цитируемости агентств в социальных сетях. Наиболее цитируемыми стали материалы "Госдума приняла законопроект о защите русского языка" и "Россияне в мае купили игрушек Лабубу на Wildberries почти на 7 млн руб.". Количество гиперссылок в соцмедиа на ТАСС составило 1 437 475. Рейтинг рассчитывается по суммарной вовлеченности постов, которые содержат ссылки на материалы СМИ.