Этот режим, при котором предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу: промышленные - минимум на 15-20%, тепло- и электрогенерирующие - на 5-10%, сообщила пресс-служба регионального Минприроды

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы, объявлен на ночь второй день подряд в Омской области, где было зафиксировано загрязнение атмосферы сероводородом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", с 20:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) 22 июля до 08:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) 23 июля на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Этот режим, при котором предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу: промышленные - минимум на 15-20%, тепло- и электрогенерирующие - на 5-10%, вводился в ночь на 22 июля. Тогда после жалоб жителей на неприятных запах в пригороде Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 1,75 раза. Также 1,62 ПДК было выявлено в Ленинском районе Омска.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.