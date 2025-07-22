Смоленская область направит свыше 636 млн рублей на благоустройство в 2025 году

Всего будут реализованы 14 проектов в 12 муниципальных округах

СМОЛЕНСК, 22 июля. /ТАСС/. В Смоленской области в 2025 г. на реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий" будет направлено более 636 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"В 2025 году реализуем 14 проектов благоустройства в 12 муниципальных округах: строим детские и спортивные площадки, обустраиваем зоны отдыха, парки, скверы, устанавливаем уличное освещение <...> Всего на реализацию федеральной программы выделено более 636 млн руб.", - отметил Анохин.

По его словам, особое внимание уделяется жилищному строительству. В частности, в текущем году 59 жителей Починка получат квартиры в новой пятиэтажке, также планируется сдача домов в Рудне, Хиславичах и Угре. По программе социального найма работники могут выкупить жилье после пяти лет работы за 10% стоимости, а через 10 лет - за 1%.

Губернатор поручил главам муниципалитетов усилить контроль за сроками и качеством работ. "Наша цель - не просто реализовать проект, но сделать так, чтобы результат был оценен жителями", - добавил Анохин.