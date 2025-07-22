В Дербенте за пять лет потребление электроэнергии увеличилось вдвое

Объемы выросли с 15 до 32 млн кВт⋅ч в месяц сообщил глава города Ханлар Пашабеков

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в дагестанском Дербенте за пять лет выросло более чем в два раза - до 32 млн кВт⋅ч в месяц, сообщил глава города Ханлар Пашабеков в своем Telegram-канале.

"Ферзилах Исламов утвержден на должность руководителя Дербентского РЭС. Он возглавил организацию в непростое для города время. К сожалению, энергосетевой комплекс не поспевает за темпами развития города. Каждое лето Дербент сталкивается с регулярными отключениями электроэнергии. Как отметил Ферзилах Исламович, за последние 5 лет объемы потребления выросли с 15 до 32 млн кВт⋅ч в месяц", - написал Пашабеков после совещания по вопросам энергоснабжения Дербента.

Власти города рассчитывают на эффективное взаимодействие с новым руководством Дербентского РЭС и совместное решение острых вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются жители. "Сейчас энергетики ведут плановые неотложные работы по замене изношенных сетей. При этом из-за пиковых нагрузок происходят аварийные отключения, которые устраняются в оперативном порядке. Руководство Дербентского РЭС заверило, что приложит максимум усилий для сокращения времени отключений", - говорится в сообщении.

При главе города планируют создать оперативный штаб по вопросам электроснабжения, водоснабжения и вывоза ТКО для быстрого реагирования на коммунальные проблемы.