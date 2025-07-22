Основной объем дождевых осадков принят водосточной сетью, в том числе на основных городских магистралях

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ливень в столице преимущественно закончился, большинство прежде затопленных участков дорог освобождены от скоплений дождевой воды. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток".

"Атмосферный фронт покидает столицу. Основной объем дождевых осадков принят водосточной сетью, в том числе на основных городских магистралях: Садовое кольцо, Ленинский проспект, Каширское шоссе, улица Озерная, Рублевское шоссе, Минская улица, Ярцевская улица (вблизи [станции] метро "Молодежная")", - говорится в публикации.

Отмечается, что дежурство оперативных бригад ГУП "Мосводосток" продолжается.

Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение восстановлено на Минской улице в районе дома 2 по улице Герасима Курина; на улице Ярцевская в районе дома 32 (площадь Академика Петрова); на Рублевском шоссе в районе дома 22, корпус 1; на Полоцкой улице в районе дома 16. При этом движение остается перекрыто в связи с погодными условиями на Сколковском шоссе в районе дома 43.