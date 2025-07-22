Ведутся работы по локализации и ликвидации очага инфекции

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Карантин по трихинеллезу диких животных введен частично в Печорском районе Республики Коми. Заболевание выявлено у добытого медведя, сообщил глава администрации муниципалитета Олег Шутов.

"Введение карантина по трихинеллезу диких животных после обнаружения этой болезни у медведя, добытого в окрестностях поселка Миша Яг. Диагноз подтвержден ветеринарно-санитарной экспертизой. Сейчас ведутся работы по локализации и ликвидации очага инфекции", - сообщил Шутов на своей странице во "Вконтакте".

Как разъяснил руководитель муниципалитета, ограничительные мероприятия введены приказом Минсельхоза Коми. Определен эпизоотический очаг на отдельной территории в районе полигона ТБО и в радиусе до одного километра. "Владельцам восприимчивых животных важно соблюдать установленные требования", - добавил Шутов.

Трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание, которое может протекать как в легких, так и в очень тяжелых формах, заканчивающихся в случае отсутствия своевременной диагностики и лечения смертельным исходом от миокардита или поражения легких. Восприимчивость людей к трихинеллезу очень велика. Чтобы заразиться, достаточно съесть 10-15 граммов зараженного мяса.