В Минспорта РФ готовы выделить часть средств на строительство нового спортивного сооружения, сообщил губернатор региона Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Руководство банка ПСБ готово профинансировать строительство нового футбольного стадиона в Ярославле, на его возведение потребуется не менее 12 млрд рублей. Об этом сообщил во время прямой линии губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Власти региона и руководство ПСБ до конца 2025 года выберут место для размещения головного офиса банка в Ярославле. Офис может появиться на месте действующего футбольного стадиона "Шинник".

"Спасибо огромное руководству банка, мы с ними это обсуждали, они сказали - конечно, никакого закрытия [стадиона] точно не будет, этого быть не может, Ярославской области, городу Ярославлю нужен новый стадион. Федерального финансирования на новый стадион в 12 млрд нет", - сказал Евраев.

Глава региона отметил, что в Министерстве спорта РФ готовы выделить часть средств на строительство нового стадиона. Регион также поучаствует в строительстве, но, предполагается, что основное финансирование ляжет на ПСБ.

"Спасибо им огромное, что они рассмотрели такой вариант, чтобы город получил новый современный стадион. Тогда эта площадка, которая сейчас находится в тяжелейшем состоянии, может стать современной с учетом всех требований к историческому центру города", - добавил Евраев.

По словам губернатора, большинство трибун "Шинника" находятся в аварийном состоянии. "Мы обсуждали вариант реконструкции действующего стадиона, но все эксперты говорят, что это практически невозможно. Надо сносить и строить заново", - сказал он.

С 1 апреля ПСБ встал на налоговый учет в Ярославской области. Планируется открытие головного офиса в Ярославле. В город хотят перевезти более 5 тыс. сотрудников банка и членов их семей. Для их комфортного размещения будет создана инфраструктура, в этой работе банку помогают власти региона.