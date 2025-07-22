Церковь откроется для посетителей 24 июля впервые с дореволюционного времени

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Историческую лестницу восстановили в храме Святого Прокопия Кесарийского XVI века в Великом Новгороде, сообщила ТАСС заместитель генерального директора Новгородского музея-заповедника по капитальному ремонту Валерия Хорошевская. Реставрация храма шла в течение двух лет.

"В ходе реставрации, которая началась в конце 2022 года, был раскрыт общий объем храма. Он был двухэтажный, и подцерковье с другой стороны, с южной части. И при реставрации, когда раскрыли полы, мы увидели это пространство, и мы его объединили. Потому что [когда] открылись эти арки, кирпичные своды, авторы проекта решили, что такую красоту надо все-таки показывать и рассказывать о ней. Также была воссоздана историческая лестница из лиственницы, которая была утрачена после войны", - сообщила Хорошевская.

Как рассказал ТАСС генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн, храм откроется для посетителей 24 июля впервые с дореволюционного времени. "Когда мы реставрировали этот храм, когда он преображался, было вот это желание, когда сюда попадаешь, в эти формы, я знал, что этот храм предназначен для одного, стать храмом-ставротекой. Местом, где дышит современное христианское искусство, очень евангельское, непровокативное, очень глубокое, которое на протяжении уже многих лет создает автор больше десяти иконостасов в Москве, удивительный мастер Сергей Антонов", - сообщил Брюн.

В храме будет действовать экспозиция современного христианского искусства "Дева. Древо и смерть. И снова жизнь. Евангельские образы Сергея Антонова". По словам Брюна, новгородский музей планирует, что экспозиция станет постоянной. "Традицию не надо имитировать, ей надо жить. В сочетании с открытой ранее церковью Успения получилась прекрасная перекличка между древними новгородскими крестами и современными распятиями, современными евангельскими образами", - добавил Брюн.

В составе выставки будут представлены работы исключительно на библейскую, евангельскую тематику: каменные и деревянные кресты, распятия, "Деисус", сцены Рождества и Входа Господнего в Иерусалим, снятия с Креста, Лествица Иаковлева. Как сообщил ТАСС Антонов, выставка его работ будет представлена в храме впервые. Экспозиция позволит создать на древнем Торге - на Ярославовом дворище, небольшой комплекс экспозиций. Отсюда и название выставки, взятой из текстов святителя Иоанна Златоуста, когда он говорит о пути человечества от смерти к спасению: через Деву (Праматерь Еву и Пречистую Деву Марию), через Древо (Познания и Голгофского Креста), через Смерть (привнесенную Адамом и побежденную Христом).

По словам Брюна, во всех храмах, которые являются объектами Новгородского музея-заповедника, в которых позволяет архитектура, будет совершаться литургия в дни памяти или даже чаще. "Никаких конфликтов между церковью и музеем нет. Музей должен это хранить, а церковь приходить и совершать литургию, чтобы храм оставался в богослужебном круге. Но местом для молитвы этот храм станет с первого дня открытия", - сказал Брюн.

О храме

Церковь Прокопия мученика расположена в южной части Ярославова дворища, к югу от Никольского собора и к востоку от церкви Жен Мироносиц. Впервые церковь упоминается в летописи 1311 года в связи с пожаром. В 1359 году зафиксировано новое строительство, но остатков этих храмов при исследованиях не обнаружено. Существующая церковь сооружена в 1529 году. Это один из самых маленьких по размерам храмов Новгорода, памятник отражает взаимодействие новгородской и московской традиций. На юго-западном столбе сохранились значительные фрагменты первоначальной росписи с изображением святых Антония Римлянина и Варлаама Хутынского в рост. Несмотря на многочисленные пожары и ремонты, памятник не подвергался кардинальным перестройкам и сохранил почти все свои древние формы.