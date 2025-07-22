Blick: жители Альп вызывали полицию из-за туристов в нацистской форме

По информации издания, в такой одежде около 25 мужчин из США и стран Европы, включая Данию и Швейцарию, собирались пересечь массив Вильдхорн на юго-западе страны

ЖЕНЕВА, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские из кантона Берн 19 июля были вынуждены направиться в горы после сообщений очевидцев о группе мужчин, совершавших пеший поход в нацистской форме. Наказания для них не последовало из-за отсутствия в конфедерации соответствующей нормативно-правовой базы, сообщила газета Blick.

По ее информации, речь шла о группе, состоявшей примерно из 25 молодых людей из США и различных стран Европы, включая Данию и Швейцарию, собравшихся пересечь массив Вильдхорн на юго-западе страны. Сообщения о них и об их необычном обмундировании поступили полиции 18 июля.

Прибывшие на место полицейские записали личные данные мужчин и предписали им снять предметы одежды с нацистской символикой, чтобы избежать возможных конфликтов с третьими лицами.

В отличие от многих европейских стран, ношение нацистских символов в Швейцарии до сих пор не запрещено. В настоящее время правительство занимается разработкой соответствующего закона. В 2024 году в поддержку закона о запрете нацистских символов высказались обе палаты парламента. В будущем демонстрация свастики или гитлеровское приветствие должны караться штрафом в размере 200 франков и в зависимости от контекста стать уголовно наказуемым правонарушением.