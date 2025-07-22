Победителем открытого архитектурного конкурса стал коллектив "Студии 17"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Внешний облик въездной зоны будущего петербургского терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург определен. В городе подвели итоги архитектурного конкурса, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

"Сегодня, 22 июля в Петербурге подведены итоги открытого архитектурного конкурса на эскизный проект административного корпуса вестибюля новой станции метрополитена "Лиговский проспект - 2", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, именно это здание будет точкой входа в зону нового вокзального комплекса ВСМ. Сооружение обеспечит для пассажиров кратчайший путь из нового терминала в метрополитен. Победителем открытого архитектурного конкурса стал коллектив "Студии 17".

Как отмечают авторы, в основе проекта идея создания Портала в стиле брутализма. Художественное и эмоциональное начало - Портал скоростного перемещения из Петербурга в Москву и далее во всю центральную Россию. Именно портал, по мнению авторов, является характерным элементом архитектуры Санкт-Петербурга. Вдохновением для работы послужили Арка здания Главного штаба Росси и Портал Дома Елисеева на Невском проспекте. А также Витебский и Балтийский вокзалы.

Архитектурное бюро "Слои аркитектс рус" заняло второе место с проектом, где ключевыми элементами выступают колонна-атлант, акцентирующая вход в метро, и панорамная витрина для экспонирования выставочных объектов метрополитена.

Третье место получил проект архитектурного бюро "А.Лен", с эффектным многослойным фасадом, построенным на теме арок.

"Место расположения нового вестибюля метро, ценная историческая застройка, техническая сложность и масштабность задачи обязали город подойти к этой работе осторожно и ответственно. К конкурсантам были предъявлены очень высокие квалификационные требования", - приводятся в сообщении слова губернатора города Александра Беглова.

При оценке проектов особое внимание уделялось сохранению верности градостроительным традициям Петербурга, также было важно, чтобы проект подчеркивал открытость города передовым технологиям, добавил губернатор.