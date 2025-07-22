С подконтрольной Киеву территории вернули двух нуждающихся в медпомощи бойцов РФ

Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Двое российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медпомощи, возвращены с подконтрольной Киеву территории в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"22 июля текущего года в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих", - сказали там.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская помощь, после чего они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.