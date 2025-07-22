Научный руководитель Гидрометцентра также рассказал, что температура воды также не снизилась за счет того, что ночью температура не опускалась ниже 15 градусов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Прошедшие интенсивные осадки и понижение температуры воздуха не привели к охлаждению водоемов Московского региона. Показатель составляет 21-24 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осадки не повлияли на температуру воды в Московском регионе. В районе Коломны она составляет плюс 24 градуса, а в Москве-реке в районе Звенигорода - плюс 21 градус. В остальных водоемах региона вода прогрелась до 21-22 градуса", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра также рассказал, что температура воды также не снизилась за счет того, что ночью температура не опускалась ниже 15 градусов. "Поэтому вполне комфортная ситуация для купального сезона", - заключил Вильфанд.