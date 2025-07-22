Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра, это потому что именно летом конвективные процессы развиты сильнее, чем в любое другое время года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Прошедшие на прошлой и в начале текущей недели дожди в Москве были экстремальными из-за особенности переноса воздушных масс в летний период. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осадки, которые прошли в Москве в этот понедельник и на прошлой неделе, были экстремальными. Потому что именно летом конвективные процессы развиты сильнее, чем в любое другое время года. Перенос воздушных масс происходит по вертикали, чего не бывает ни зимой, ни в переходные сезоны. Только начиная с мая эти конвективные осадки наблюдаются, именно поэтому выпускались предупреждения", - сказал он.

По словам Вильфанда, естественная конвекция происходит при поднятии теплого воздуха вверх, зачастую при этом формируется облачность. Если же теплые воздушные массы сталкиваются с более плотным холодным потоком воздуха, то происходит так называемая вынужденная конвекция - теплый воздух поднимается выше холодного и при этом также образуются облака.