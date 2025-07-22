Украинские войска знают, что ВС РФ не станут рисковать жизнями мирных жителей, рассказали в подпольной организации "Русский Херсон"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра Херсонской области намеренно селятся в плотной гражданской застройке, чтобы минимизировать возможность удара по ним, так как ВС РФ ценит жизни гражданских. Об этом ТАСС рассказали в подпольной организации "Русский Херсон".

"Украинских военных стали заселять в покинутые дома в частном секторе, которых на правобережье очень много. Доходит до того, что из дома по соседству с местными жителями на российские позиции запускают дроны. Очевидно, что ВСУ цинично прикрываются мирными жителями - знают, что российские военные не станут рисковать. И даже если такой дом будет поражен высокоточным оружием, в новостях появится репортаж о том, как русские уничтожили жилой дом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что именно из-за этого многие жители стараются продать свою недвижимость и переехать в более безопасные регионы. Однако желающих купить дом, за который в ближайшее время развернутся бои, немного. Наиболее оптимистичные покупают дома за бесценок в последний момент в надежде, что он не пострадает от действий военных, но на данный момент нет прецедентов, оправдывающих этот подход.