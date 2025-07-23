Как следует из материалов дела, в декабре 2023 года водитель подвозил женщину с двумя детьми, и у шофера внезапно случился приступ эпилепсии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы взыскал компенсацию в 225 тыс. рублей с водителя такси, который чуть не погубил своих пассажиров из-за начавшегося прямо во время движения приступа эпилепсии. Об этом ТАСС рассказала юрист адвокатского бюро "Михальчик и партнеры юк" Анастасия Истомина.

"Солнцевский районный суд города Москвы взыскал с водителя компенсацию морального вреда в размере 225 000 рублей (компенсацию в размере 50 000 рублей, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований в пользу каждого истца) за пережитые истцами нравственные страдания и реальную угрозу жизни и здоровью", - сказала она. В самом Солнцевском суде ТАСС подтвердили эту информацию. "Суд частично удовлетворил иск женщины к Закирову А. Ж. и ООО "Яндекс. Такси" о защите прав потребителей", - сообщили агентству, не уточнив иных деталей.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, в декабре 2023 года водитель подвозил мать с двумя детьми. В тот момент, когда они ехали по МКАД, у шофера внезапно случился приступ эпилепсии.

Старший сын по команде матери дернул ручной тормоз, но автомобиль продолжил движение. Мать, находясь на пассажирском месте, взяла управление в свои руки и перестроила такси в правый ряд, а затем съехала в сугроб. Сын смог перевести коробку передач в режим паркинга, и автомобиль остановился. Пассажиры вызвали "скорую" и спасли водителя.

После инцидента семья обратилась к шоферу за компенсацией, но получила отказ. После этого она обратилась с иском в суд. "Решение суда соответствует действующему законодательству, но оставляет открытым вопрос о необходимости более строгого контроля за здоровьем водителей со стороны агрегаторов, в данном случае со стороны ООО "Яндекс. Такси", - сказала Истомина в беседе с ТАСС. По ее словам, при оказании подобных услуг представляется необходимым законодательное закрепление обязанности агрегаторов по проведению обязательных проверок состояния здоровья водителей, что позволит существенно повысить уровень безопасности пассажиров при сохранении баланса интересов участников рынка.