В Новгородской области проведут эксперимент по выставлению оценок за поведение

Проект затронет 10 общеобразовательных организаций

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Эксперимент по введению оценок за поведение в Новгородской области будет реализован на территории трех округов и Великого Новгорода. Будут задействованы 10 общеобразовательных организаций, об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования Новгородской области.

"Министерством просвещения РФ с 1 сентября 2025 года в шести регионах страны, в том числе в Новгородской области, планируется апробация системы оценивания поведения учащихся. В нашем регионе апробация пройдет в 10 общеобразовательных организациях на территории Великого Новгорода, Боровичского, Старорусского и Валдайского округов", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, главной задачей оценок поведения является укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием - выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде. На данный момент рассматриваются три возможности оценки поведения школьников: по пятибалльной или трехбалльной системе, либо в виде зачета.

"Предварительное изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину, мотивацию школьников, атмосферу в классах, оценить нагрузку на учителей, отношение к системе родителей", - добавили в региональном министерстве.

Апробация системы оценивания за поведение начнется с 1 сентября. Ранее в Минпросвещения отметили, что всего пилотный проект будет реализован в Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике, Республике Мордовия. Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации. Оценки предполагается выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся.