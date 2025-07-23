Они не передаются воздушно-капельным путем, отметил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Опасность завоза обнаруженных в Турции бактерий Vibrio в РФ минимальна, так как они не передаются воздушно-капельным путем. Об этом сообщил ТАСС профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей бактерий рода Vibrio, которые могут вызывать острые кишечные инфекции.

"Вероятность массового завоза бактерий Vibrio в РФ низкая, так как они не передаются воздушно-капельным путем. Основной путь заражения - употребление загрязненной воды или морепродуктов. Санитарно-эпидемиологический контроль в аэропортах усиливает защиту. Однако единичные случаи у туристов возможны, если инфекция проявится после возвращения", - сказал он, отвечая на вопрос о риске завоза бактерий на территорию России.

Эксперт уточнил, что Vibrio включает несколько видов, наиболее известные это возбудитель холеры, который вызывает тяжелую диарею, обезвоживание, бактерия parahaemolyticus, провоцирующая гастроэнтерит, и Vibrio vulnificus - опасен для людей с ослабленным иммунитетом, может привести к сепсису. Заразиться опасной бактерией можно, употребляя сырые или недостаточно обработанных морепродуктов, а также при купании с открытыми ранами и попадании морской воды в организм.

"Риск заражения Vibrio на турецких курортах есть, но его можно минимизировать, соблюдая меры предосторожности. При появлении симптомов после возвращения - срочно обратитесь за медицинской помощью", - пояснил врач.

Шахмарданов отметил, что в качестве основных мер профилактики необходимо употреблять в пищу только безопасные продукты, пить бутилированную воду, избегая льда неизвестного происхождения. Также стоит избегать заглатывания морской воды и купания с порезами или царапинами. "Мойте руки перед едой и после контакта с морской водой. При появлении таких симптомов как диарея, рвота и высокая температура необходимо обратиться к врачу и пить больше жидкости во избежание обезвоживания организма", - подытожил он.