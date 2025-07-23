Александр Генцис отметил среди них семейственность, многодетность и религиозное уважение к другим людям

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российским евреям не требуется внедрение традиционных ценностей, поскольку они исторически сохраняют и реализуют ценности семьи, многодетности, уважения к людям и патриотизма. Об этом заявил ТАСС президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Александр Генцис.

"Сейчас мы видим, что идут глобальные процессы перестройки базовых взаимоотношений между странами, на повестку дня выходят вопросы, которые до этого особо не поднимались, и, мне кажется, главное здесь - это те базовые ценности, которые проверены не годом и не десятилетиями, а тысячелетиями. Эти базовые ценности очень просты, однако выиграют именно те страны и те системы жизни, в которых эти принципы победят в большинстве народа. Российские евреи исторически за счет своего стиля жизни, за счет изоляции эти ценности сохранили, и это было просто, потому что они ровно так и жили. Им не надо возвращать эти ценности, потому что они их не теряли", - сказал Генцис.

По его словам, среди этих ценностей - семейственность, многодетность и религиозное уважение к другим людям. "Очень важны семейные ценности, посмотрите на еврейские семьи - это пример добрых, уважительных, многолетних отношений, в которых муж уважает жену, а жена уважает мужа, они живут вместе и рожают детей. И здесь мы видим следующий постулат - это многодетность, то, что сейчас является одной из важнейших повесток в России. Посмотрите, еврейские семьи многодетные - три, четыре, пять, семь, девять детей бывает, и это происходит в наше время, в нашей стране, среди очень многих моих знакомых. И самое главное - доброе, уважительное отношение к другим людям, которые с тобой не связаны ничем, это базовая основа еврейской жизни", - отметил Генцис.

Президент РЕК подчеркнул, что еврейское сообщество может показывать пример традиционных ценностей. "В этом смысле сейчас мы можем демонстрировать пример того, как можно жить долго, в любви и в уважении, растить детей, добиваться хороших результатов и быть счастливым", - уточнил общественный деятель.

Он напомнил про исторический принцип поддержки страны проживания со стороны еврейского сообщества. "Главный принцип, который заложен как раз в Торе, заключен в том, что еврейская община на территории той страны, в которой она проживает, априори по закону поддерживает законы этой страны. Это фундаментальный принцип, если вы посмотрите историю, вы едва ли найдете хотя бы один пример, когда еврейские общины были задействованы в каких-то действиях противоправного характера или не поддерживали по-настоящему ту страну, в которой они живут", - указал эксперт.

Он уточнил, что основой еврейского патриотизма также служат честность во взаимоотношениях и помощь другим. "Наш патриотизм заключается в правильных, честных и очень доброжелательных и эффективных взаимоотношениях с теми людьми, которые вокруг нас. Это наше оружие, то, ради чего мы находимся в XXI веке, и это основа деятельности РЕК. Даже в самые трудные времена мы собираем деньги и объясняем людям, почему нужно заниматься благотворительностью. Я планирую еще дальше на этом концентрироваться - делать так, чтобы как можно больше новых попечителей именно в эту минуту увидели возможности для благотворительности как средства развития самого себя - не как того, что нужно кому-то там, но того, что нужно самому человеку", - заключил Генцис.