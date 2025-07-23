По словам врио губернатора региона Дениса Паслера, по целевым квотам подготовят около 200 медиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер принял решение о выделении 235 млн рублей из регионального бюджета для подготовки специалистов-медиков для удовлетворения кадровых потребностей больниц и других учреждений здравоохранения Свердловской области. Об этом Паслер сообщил в Telegram-канале.

"Качество медицины напрямую зависит от профессионализма врачей, фельдшеров и медсестер. Поэтому мы активно готовим квалифицированные кадры. Принял решение направить из бюджета Свердловской области 235 млн рублей на подготовку врачей по программам специалитета и ординатуры для больниц региона", - написал врио губернатора региона.

По целевым квотам будет подготовлено порядка 200 врачей по разным специальностям, добавил Паслер. "По целевому набору обучим 130 врачей по специальности "Лечебное дело", 45 педиатров, 10 медиков по специальности "Медико-профилактическое дело", столько же по профилю "Стоматология". Поскольку все эти студенты - целевики, то после получения образования гарантированно приедут работать туда, где их ждут уральские пациенты", - подчеркнул врио губернатора.

В департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что в течение следующих пяти лет на подготовку специалистов-медиков с высшим образованием для удовлетворения кадровых потребностей учреждений здравоохранения региона из областного бюджета ежегодно будет выделяться около 40 млн рублей. "Это позволит укрепить кадровый потенциал больниц и продолжить успешную реализацию в регионе национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь", - отметили в департаменте.