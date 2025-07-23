Прием заявок завершится 14 сентября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Наука 0+" и "Союзмультфильм" объявили о запуске специальной номинации ежегодного конкурса детского рисунка, которая будет посвящена знакомству героев сериала "Приключения Пети и Волка" с миром квантовых технологий и другими научными направлениями. Об этом сообщила пресс-служба МГУ им. М. В. Ломоносова.

Тематика специальной номинации "Квантовые приключения Пети и Волка" конкурса "Мир науки глазами детей" соответствует теме фестиваля в этом году - "Твоя квантовая вселенная". Она отражает инициативу ООН, провозгласившей 2025 год Международным годом квантовой науки и технологий, отметили в вузе.

"В новом анимационном сериале "Приключения Пети и Волка" юный исследователь и его верный спутник Волк отправляются в научные путешествия по самым удивительным уголкам Вселенной. Каждый эпизод - это знакомство с настоящими научными явлениями: от квантовой запутанности до временных парадоксов и удивительных законов природы. Организаторы приглашают юных художников в возрасте от 5 до 17 лет включиться в это креативное путешествие и нарисовать, как они представляют себе научные приключения Пети и Волка", - говорится в сообщении.

Участники конкурса могут, к примеру, изобразить, как герои перемещаются во времени или используют бесконечную библиотеку знаний. Организаторы наградят не только лучших авторов, но и их родителей и наставников. Работы победителей будут представлены на мероприятиях фестиваля науки в Москве. Прием заявок завершится 14 сентября.

Проект "Наука 0+", являющийся ключевым событием объявленного президентом Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий в России, реализуется по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего для привлечения в исследовательскую сферу молодежи и популяризации научного знания. В юбилейный год международный фестиваль охватит 10 стран. В России его организуют Минобрнауки РФ, правительство Москвы при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН и региональных органов власти. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.

Помимо обширной программы интерактивных выставок, лекций, мастер-классов, научных шоу, экскурсий и квестов организаторы фестиваля традиционно проводят научно-популярные конкурсы. Вместе с рисунками в них оцениваются фотографии и видеоролики (конкурс "Снимай науку!"), контент блогеров, журналистов и писателей (конкурс "Формула слова") и исследовательские работы школьников (проект "Ученые будущего").