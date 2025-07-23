К делу привлекли страховое акционерное общество "ВСК"

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края отказал судовладельцу и торгово-чартерному фрахтователю "Волгонефти-212" в привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Международного фонда компенсации ущерба от загрязнению нефтью 1992 года к гражданскому спору о возмещении ущерба, который был инициирован Росприроднадзором. К делу привлекли страховую компанию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судебное разбирательство проходит без участия ответчиков, которые не обеспечили явку представителей. Судовладелец "Каматрансойл" и торгово-чартерный фрахтователь "Кама шиппинг" в письменном виде ходатайствовали перед судом о привлечении к гражданскому спору в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, следующие организации: страховое общество "ВСК", Международный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года, АО "Роснефтефлот", ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря" (Кавказский филиал) и и.о. капитана морского порта Кавказ Евгения Скорченко.

"Ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, удовлетворить частично. Привлечь в качестве участия в деле страховое акционерное общество "ВСК". В остальной части в удовлетворении ходатайства ответчиков отказать", - огласил решение судья.

Представитель истца, оглашая позицию по заявленному ходатайству, сообщил, что вопрос привлечения страховой компании оставляет на усмотрение суда. Однако он же считает заявленное ходатайство несвоевременным, поскольку ответчики не изложили свою позицию относительно каких-либо операций, производимых с участием ВСК. В части привлечения иных лиц к делу истец возражал.

Представитель Ространснадзора в свою очередь отметил, что в ходе расследования обстоятельств крушения было установлено, что на момент выхода танкера из последнего порта необходимые страховки имелись, проверялась, были действующими. Судебное разбирательство отложено на 13 августа.

Ранее истец сообщал, что сумма заявленных требований по данному спору составляет 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей. По данным представителей Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, на момент крушения "Волгонефти-212" на борту находилось более 4 тыс. тонн нефтепродуктов, часть из которых попала в акваторию при аварии, часть - затонула вместе с фрагментами судна. Ранее Росприроднадзор предлагал сторонам добровольно компенсировать экологический ущерб, причиненный в результате крушения судов. После истечения срока компенсации в добровольном порядке, который установлен законом в течение месяца, ведомство обратилось в суд.