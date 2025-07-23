Также прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Гроза ожидается в Москве в ближайший час, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 23 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах - гроза с ливнем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - говорится в предупреждении.

В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства также сообщили о грозе и сильном ветре, рекомендовав горожанам быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Москве 21 июля выпало рекордное с 1879 года количество осадков. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что порядка 50 литров дождевой воды на квадратный метр обрушилось в Москве за сутки. В Подмосковье наиболее сильный дождь обрушился на Коломну (66 мм) и Новый Иерусалим (48 мм).