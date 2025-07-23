В администрации Эльбрусского района КБР сообщили, что к работам привлекли 12 единиц техники

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Дорожные службы приступили к расчистке главной улицы города Тырныауза (Кабардино-Балкария) которая больше других повреждена после сошедшего селя, сообщили в администрации Эльбрусского района.

"В городе началась расчистка улиц от селевых масс. К работам привлечены 12 единиц техники. Также восстановлена подача газа и света. Водоснабжение планируют восстановить в ближайшее время", - рассказали в муниципалитете.

Автомобильное движение по-прежнему осуществляется по единственной дороге, которая проходит через территорию гипсового завода. Проезд организован по реверсивной схеме. Из-за сложности рельефа и узкости объездной дороги, машины ждут своей очереди, чтобы проехать. Ранее в администрации муниципалитета сообщили, что периодически будут закрывать проезд в случае возникновения опасности.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете действует режим ЧС. Во время схода селя была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города.

Оперативные службы рекомендуют жителям республики и туристам без воздержаться от поездок в Эльбрусский район без крайней необходимости.