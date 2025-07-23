Госдума приняла 139 законов по поддержке участников СВО и членов их семей

Необходимо продолжать формировать правовое поле, исходя из обстановки и задач, заявил председатель ГД

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла 139 законов по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, из них 15 - с начала 2025 года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Одно из важнейших направлений работы Государственной думы - поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Нам необходимо продолжать формировать правовое поле, исходя из обстановки и задач. На сегодняшний день принято 139 законов, из них 15 - с начала этого года", - сказал Володин на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

По его словам, законодательная система, обеспечивающая поддержку участников СВО и членов их семей, "постоянно совершенствуется". "Совершенно очевидно, что меняются ситуация, вызовы, задачи, поэтому мы с вами делаем все для того, чтобы менялось законодательство, исходя из ситуации", - сказал председатель Госдумы.