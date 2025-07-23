В Хабаровске ввели режим ЧС после ливня с сильными порывами ветра

Мэр города Сергей Кравчук сообщил, что без электричества из-за непогоды оставались более 1,8 тыс. объектов

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хабаровске после прохождения мощного циклона, сообщил мэр города Сергей Кравчук в Telegram-канале.

"Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в целях организации работ по устранению последствий прохождения сильного ливня с мощными порывами ветра. Скорость ветра достигала до 22 м/с, а количество осадков составило 26 мм. В результате без электроснабжения остались более 1,8 тыс. объектов", - написал он.

По словам мэра, все социальные объекты подключены к электроснабжению, продолжается работа по подключению 12 частных и 18 многоквартирных домов. Также коммунальные службы восстанавливали газоснабжение и проводили уборку поваленных деревьев, пояснил Кравчук.

Мэр также добавил, что вечером в Хабаровске вновь возможны продолжительные грозовые ливни, мониторинг ситуации продолжается.

Ранее Кравчук сообщил, что все коммунальные службы в городе переведены в режим повышенной готовности.

По данным регионального управления МЧС, в результате прошедшего грозового фронта поваленным оказались более 130 деревьев. Силы МЧС привлечены для ликвидации последствий непогоды, в частности - в Индустриальном районе города.

Мощный циклон пришел в столицу Хабаровского края накануне.