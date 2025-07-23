ТАСС: следственные действия с сотрудником Ura.ru завершились

В правоохранительных органах сообщили, что Игорь Сергеев покинул здание управления СК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Следственные действия с доставленным в управление СК региональным редактором Ura.ru Игорем Сергеевым завершены. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Следственное действие с участием Сергеева завершено, он покинул здание управления", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что необходимость доставления Сергеева в следственное управление в сопровождении правоохранителей для допроса была связана с его попытками скрыться от следствия - он менял адреса проживания и номера телефонов.

В среду в некоторых СМИ и Telegram-каналах со ссылкой на адвокатов появилась информация о задержании Сергеева. В правоохранительных органах опровергли эти данные, пояснив, что сотруднику редакции был организован привод для проведения с его участием следственного действия.

Ранее был арестован свердловский редактор издания Денис Аллаяров, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста бывшему начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки.