Семьи надругавшихся над девочкой в Калужской области детей могут депортировать

По данным пресс-службы СУ СК по региону, родители одного из нападавших находятся в области незаконно

КАЛУГА, 23 июля. /ТАСС/. Вопрос о депортации рассматривается в отношении родителей, чьи дети совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области и являются гражданами Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"По решению суда фигуранты помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, их родители - в центр временного содержания иностранных граждан, также рассматривается вопрос об их депортации", - говорится в сообщении пресс-службы.

По этому факту ведется расследование уголовного дела, родители одного из нападавших детей находятся в регионе незаконно, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Жизни и здоровью пострадавшей девочки ничего не угрожает, специалисты оказали ей психологическую помощь.