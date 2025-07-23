Депутат Раиса Кармазина на пленарном заседании задала вопрос замглавы Минтруда Андрею Пудову о том, как будут рассчитываться пенсионные коэффициенты страховой пенсии в случае многоплодной беременности

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения законопроекта о предоставлении льгот "Матерям-героиням" призвал пересмотреть пенсионные коэффициенты, которые учитываются при расчете страховой пенсии матерям, воспитывающим двойню и тройню.

Депутат Госдумы Раиса Кармазина ("Единая Россия") на пленарном заседании задала вопрос заместителю главы Минтруда РФ Андрею Пудову о том, как будут рассчитываться пенсионные коэффициенты, которые учитываются при расчете страховой пенсии, при многоплодной беременности.

"Если рождается двойня, ведь это еще тяжелее. А почему же тогда в этом случае коэффициент поддержки у вас меньше, чем если бы человек рождал двоих детей? - сказал Володин. - Здесь все-таки нам ко второму чтению вот такие вопросы взять и постараться решить и ответить. Потому что Раиса Васильевна правильно поднимает его".

Председатель Госдумы призвал поддержать предложение Кармазиной по пересмотру коэффициентов.

"Если женщина родила двойню, тройню, ей вводят какие-то коэффициенты. Она родила двоих. И надо их воспитать. А потом сами роды более тяжелые. <…> Если так получилось, что счастье пришло нежданное, негаданное, и сразу двое родились, так это замечательно. А начинают вычитать", - сообщил он.