Поселки ЯНАО лидируют в рейтинге устойчивого развития ПОРА

В пресс-службе проектного офиса сообщили, что в исследование вошли 206 поселений из 10 регионов АЗРФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Поселки Ямало-Ненецкого автономного округа лидируют в первом рейтинге устойчивого развития арктических поселков России, который представил в Совете Федерации Федерального собрания РФ Аналитический центр Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проектного офиса.

В масштабное исследование "Индекс устойчивого развития и качества жизни населенных пунктов арктических регионов" вошли 206 поселений из 10 регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), включая отдаленные и труднодоступные территории с населением до 25 тыс. человек.

"В рамках индекса исследователи составили рейтинг арктических поселков с наивысшими показателями устойчивого развития. Рейтинг явно демонстрирует лидерство ЯНАО в области устойчивого развития. Максимальное число положительных оценок в нем набрал населенный пункт Яр-Сале. Второе место с архангельским поселком Катунино также делят ямальские Уренгой и Тазовский. На третьем месте в рейтинге устойчивого развития Аксарка (вновь ЯНАО) и Эгвекинот (Чукотка)", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, малые арктические поселения - это не только социальная ткань Севера, но и стратегический ресурс России. "Наша задача - перевести государственную политику от деклараций к точечной поддержке конкретных территорий и людей. Результаты сегодняшней встречи, безусловно, создают основу для этого", - сказал Митин, представляя исследование.

Индекс как инструмент управления

Сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев считает, что индекс дает возможность впервые увидеть Арктику "на уровне земли" - глазами жителей, местных администраций, школ, больниц, коммунальных служб, что является основополагающим для выбора курса развития поселений.

"Индекс не только фиксирует текущее состояние, но и становится инструментом управления: он позволит принимать более точные решения на федеральном и региональном уровнях. Одним из продуктов индекса являются управленческие профили населенных пунктов, содержащие подробное описание социально-экономической ситуации на территории. Это исследование - совместная работа Проектного офиса развития Арктики и администраций арктических территорий. Коллеги очень сильно помогли нам в сборе информации", - отметил генеральный директор ПОРА Максим Данькин.

Следующим этапом является совместная работа ПОРА и территорий над предложениями по развитию населенных пунктов.

Как отметили в ПОРА, впервые расчет был проведен с фокусом на малые поселения (91% данных - с детализацией на этом уровне). В основе - уникальная система из 68 индикаторов по восьми направлениям, включая образование, здравоохранение, инфраструктуру, безопасность, благоустройство и работу органов власти.

Использовано 14 источников данных, в том числе соцопросы, анализ социальных сетей (60 тыс. комментариев), статистика и GIS-системы. В рейтинг вошли поселения из Ямало-Ненецкого АО, НАО, ХМАО, Архангельской, Мурманской областей, Красноярского края, Республики Коми, Карелии, Чукотского АО и Якутии.