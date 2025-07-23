Губернатор Вологодской области стал наставником для ветерана СВО Тропина

Антона Тропина ранее избрали главой Нюксенского округа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил наставником для ветерана специальной военной операции (СВО), участника кадрового проекта "Герои Русского Севера" Антона Тропина, которого во вторник избрали главой Нюксенского округа. Глава региона лично поможет Тропину освоиться в округе, сообщил губернатора в своем Telegram-канале.

"Сам являюсь наставником ветерана СВО Антона Сергеевича Тропина. Вчера он избран главой Нюксенского округа. Помогаю Антону Сергеевичу освоиться в муниципалитете. Это позволит научиться эффективнее выстраивать работу, отвечать на запросы и потребности жителей, развивать территорию. Кроме того, практические знания и умения помогут успешно справиться с подготовкой выпускной квалификационной работы в рамках проекта", - сообщил Филимонов.

Сейчас, в межмодульный период, финалисты кадрового проекта "Герои Русского Севера" проходят стажировки и работают с наставниками. За каждым участником закреплены заместители губернатора, главы округов, топ-менеджеры ведущих региональных предприятий. Система наставничества позволит им изучить реальные управленческие процессы, чтобы в дальнейшем качественно решать отраслевые задачи, отметил губернатор.

В число наставников проекта также вошли сенатор от Вологодской области Евгений Богомазов и депутат Госдумы Валентина Артамонова. Впереди у финалистов - модуль "Региональное и муниципальное управление", который даст еще больше инструментов для эффективной работы на территории, добавил глава региона.

В финал кадрового проекта вошли 35 участников из числа участников специальной военной операции. Среди них есть кавалеры орденов Мужества, медалей Суворова, "За отвагу", "За боевые отличия", "За ратную доблесть". Самому младшему - 24 года, а старшему - 58 лет. Всего на проект было подано 337 заявок. Программу запустили в регионе в прошлом году по аналогии с федеральной программой "Время героев".