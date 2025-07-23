Глава республики Юрий Зайцев сообщил, что в зону спецоперации также передали строительные материалы и технику

ЙОШКАР-ОЛА, 23 июля. /ТАСС/. Автомобили, мотоциклы, а также строительные материалы и технику отправили из Марий Эл в зону проведения специальной военной операции и два приграничных региона страны. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Передали два автомобиля УАЗ, восемь мотоциклов, свыше 15 куб. м пиломатериалов, строительные материалы, комплексы радиоэлектронной борьбы, детекторы беспилотных летательных аппаратов, дизельные и бензиновые электрогенераторы, квадрокоптеры и аккумуляторы к ним", - сказал Зайцев, отметив, что формированием очередного гуманитарного конвоя занимался благотворительный фонд "За Марий Эл".

По словам Зайцева, в состав груза также вошли метеостанция, запчасти для автомобилей, системы спутниковой связи, предметы медицинского и технического снабжения, продуктовые и гигиенические наборы, письма военнослужащим, игрушки-талисманы. "Очередной гуманитарный груз отправлен в шесть регионов страны для оказания поддержки нашим бойцам СВО и местному населению", - заметил глава республики.

Он подчеркнул, что Марий Эл, как и вся Россия, "не оставляет своих сыновей в трудную минуту". "Наш долг - приложить максимум усилий, чтобы у бойцов было все необходимое для выполнения их священного долга по защите Родины", - заключил Зайцев.

Глава региона также напомнил, что нынешний гуманитарный конвой стал 56-м по счету и пятым с начала 2025 года. Ранее в 2025 году гуманитарные грузы отправляли из Йошкар-Олы в июне, мае, марте и феврале.