Николай Соболев и Дмитрий Куценко вошли в число 85 участников президентской образовательной программы для участников СВО "Время героев", сообщили в пресс-службе правительства республики

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Герои России, участники второго потока президентской программы "Время героев" Дмитрий Куценко и Николай Соболев, начали проходить стажировку в органах власти Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Герои России из Якутии Николай Соболев и Дмитрий Куценко вошли в число 85 участников второго потока президентской образовательной программы для участников специальной военной операции "Время героев". На встрече с главой республики Айсеном Николаевым они обсудили ход и план стажировки, договорились о регулярных встречах для проработки идей", - сообщили в пресс-службе.

Николаев является наставником Куценко и Соболева, глава региона обсудил с курсантами новый этап учебной программы, вопросы прохождения модуля практической подготовки в исполнительных органах государственной власти Якутии.

"Встретился с подполковниками, Героями России. <…> Сейчас они проходят стажировку в органах государственной власти Якутии. Для них это не наблюдение со стороны, а полноценное включение в работу, - написал в своем Telegram-канале глава республики. - Николай назвал участие в программе ценным опытом, Дмитрий подчеркнул, как важно научиться работать с людьми, понять, как принимаются решения и устроена система государственного управления".

Глава региона напомнил, что в Якутии реализуется кадровая программа "Якутия - земля героев". В настоящее время подготовку по ней проходят 25 человек, двое из них уже стали заместителями министров.