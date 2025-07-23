Володин: России не нужны новые граждане с исключительно потребительской позицией

Председатель Госдумы отметил, что мигранты должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к культуре и вере

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. России не нужны новые граждане, которые занимают исключительно потребительскую позицию и хотят получать льготы и социальные выплаты, нарушая при этом законы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны", - сказал Володин в ходе выступления на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

Он отметил, что мигранты должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к культуре и вере. "Каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию", - добавил председатель Госдумы.